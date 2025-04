A revelação de que jatos da FAB transportam togas supremas em segredo potencializa a percepção de que não há privilégio mais delicioso do que gastar o dinheiro dos outros. Alega-se que as aeronaves foram franqueadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal para garantir-lhes a integridade física. Não há vestígio de justificativa plausível para a falta de transparência. No serviço público, regalias temporárias tornam-se prerrogativas institucionais. Institucionalizados, os privilégios viram religião. Questionar uma vantagem é como confrontar um dogma. Segurança de ministro do Supremo é coisa seria. Mas a Força Aérea Brasileira não é casa da sogra. Voar nas asas do erário sem transparência é um estímulo à torrefação de verbas públicas em proveito particular.