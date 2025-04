Harvard decide lidar com Trump sem o vexame do agachamento Cada nova decisão ou declaração de Trump é um morteiro. A ordem econômica internacional não é o seu único alvo. Estão sob ataque todos os pilares sobre os quais repousaram um dia a democracia dos Estados Unidos. Trump bombardeia cotidianamente o Estado, o Estado de Direito, o Legislativo e o Judiciário, o compromisso com a ciência e a independências das universidades. Sob fogo cruzado, Harvard decidiu combater em pé, sem o vexame do agachamento. A pretexto de combater o antissemitismo, a gestão Trump exigiu providências de universidades onde houve protestos contra crimes de guerra praticados por Israel em Gaza. Harvard entregou os anéis, endurecendo procedimentos disciplinares e removendo professores. O governo exigiu os dedos. Empilhou numa carta novas exigências —do desmantelamento de programas de diversidade, equidade e inclusão ao fim de dois espantalhos: o "assédio antissemita" e a "captura ideológica." Veja o texto completo de Josias de Souza