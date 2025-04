Ao conceder asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia, Lula pode não ter produzido um bom exemplo. Mas forneceu um fabuloso pretexto. Lula não poderá reclamar se num futuro próximo Bolsonaro recorrer ao mesmo expediente para fugir da pena de prisão que o espreita. Nadine é mulher do ex-presidente peruano Ollanta Humala, próximo de Lula e do PT. O casal foi condenado a 15 anos de cadeia por lavagem de dinheiro e uso de caixa dois eleitoral de US$ 3 milhões. O dinheiro sujo veio da empreiteira brasileira Odebrecht, rebatizada de Novonor. A empresa admitiu o repasse.