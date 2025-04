O segundo mandato de Trump faz aniversário de três meses neste domingo. Em apenas 90 dias, ele converteu os Estados Unidos numa monarquia trumpista. Nela, reina a estupidez. O primeiro reinado foi apenas um ensaio. Bem treinado, Trump 2º atingiu rapidamente o ápice da inépcia. Nenhum outro líder faz o mal tão bem em todo o mundo. Há sinais de resistência doméstica. Mas eles ainda são tímidos. No sábado, a Suprema Corte suspendeu a deportação de venezuelanos presos no Texas. Fez isso, cinco dias depois de a Casa Branca ter ignorado decisão do tribunal para repatriar um homem deportado ilegalmente para El Salvador. Sob Trump, ordens judiciais valem até certo ponto. O ponto de interrogação.