Caso do golpe ganha o ritmo de uma linha de montagem no STF Menos de um mês depois de colocar Bolsonaro e outros sete acusados do "núcleo crucial" da trama golpista no banco dos réus, a Primeira Turma do Supremo decidiu que outros seis acusados responderão a processo criminal. A decisão foi unânime. O julgamento da denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado ganhou um ritmo de linha de montagem. Estima-se no Supremo que os 33 denunciados pela Procuradoria-Geral da República estarão acomodados dentro de ações penais até o final de maio. Avalia-se que Bolsonaro, acusado de liderar a organização criminosa, deve ser sentenciado até setembro. Veja o texto completo de Josias de Souza