Acostumado a fritar auxiliares, Lula vive uma experiência culinária inédita. Sofre uma fritura reversa. Anunciado há duas semanas como novo ministro das Comunicações, o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, decidiu se desnomear. A recusa do cargo é descortês, inédita e reveladora. A descortesia decorre do fato de que, esgotada a fase de sondagem, não se recusa convite de presidente da República. Duas semanas depois da confirmação, a negativa vira achincalhe. Deputado do baixo clero esnobando convite do Planalto é coisa jamais vista. Daí o ineditismo.