No escândalo dos aposentados, o governo Lula conseguiu fazer da limonada um Soube em 2023 que parte da clientela do INSS amargou descontos ilegais durante toda a gestão Bolsonaro. Guiando-se pelo noticiário e por uma auditoria do TCU, a CGU entrou no lance. Comportamento de manual. Havia indícios de crime e foi aberta investigação para apurar o roubo. Seria um exemplo clássico de administração competente de uma herança maldita. Desde então, porém, o governo da "união" e da "reconstrução" desuniu-se para construir sua própria lambança. Fez o pior da melhor maneira possível. Alertada, a Previdência fingiu-se de morta. Permitiu que uma tunga deflagrada sob Bolsonaro ganhasse escala industrial sob Lula.