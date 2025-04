Até ontem, Collor era um exemplo a ser seguido por Bolsonaro. Na madrugada desta sexta-feira, tornou-se um aviso. Ao ordenar a prisão de Collor, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes cumpriu uma sentença de 2023, que faria aniversário de dois anos em maio. Com seu despacho, Moraes alterou o figurino de Bolsonaro e emitiu um sinal para a defesa do capitão. Bolsonaro ensaiava uma fusão de dois enredos. Balbuciava nos bastidores que Xandão corria para colocá-lo atrás das grades enquanto Collor, condenado por corrupção a oito anos e dez meses de cadeia em regime inicial fechado, continuava solto. Com a ordem de prisão, Moraes arrancou o manto de proscrito das costas do chefe da organização criminosa do golpe.