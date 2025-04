O ministro Carlos Lupi presidiu nesta segunda-feira uma reunião do Conselho Nacional de Previdência. Ainda zonzo com a má repercussão da roubalheira contra os aposentados, Lupi exibiu uma conversa de bêbado. Após admitir que sua pasta demorou "tempo demais" para acordar para as fraudes, o ministro pronunciou a seguinte pérola: "O INSS não é botequim da esquina. Não dá para fazer em 24 horas, o trabalho que precisa ser realizado." Iniciado sob Bolsonaro, um roubo de milhões escalou a casa dos bilhões. Na estimativa da PF, 11 entidades sindicais morderam ilegalmente R$ 6,3 bilhões dos aposentos. Um escândalo assim não se faz em 24 horas. Lupi dormia no ponto desde 2023. Em entrevistas concedidas no final de semana, o ministro já havia entortado a prosa.