Recém-chegado dos funerais do papa Francisco, Lula deveria desperdiçar um naco de sua agenda com a leitura de uma célebre passagem do livro de Eclesiastes. Nela, aprende-se que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo disso, tempo daquilo... O assalto aos aposentados intima Lula a falar. Mas o presidente, alheio às necessidades do seu tempo, cala. O silêncio torna o 1º de Maio uma data melancólica para Lula. Decidiu não participar das festividades das centrais sindicais. Depois do fiasco do ano passado, preferiu discursar protegido atrás da vitrine de uma rede nacional de rádio e TV. Num trecho do pronunciamento, Lula realçará a política de valorização do salário mínimo. A fala foi gravada na segunda-feira. Soará desconexa se não receber o adendo de uma declaração qualquer sobre os aposentados.