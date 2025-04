Lula instala gambiarra no INSS A ministra Gleisi Hoffmann disse que Lula mantém Carlos Lupi na Esplanada porque "não há nada" que desabone o ministro da Previdência nas investigações sobre o assalto bilionário contra os aposentados. Paradoxalmente, Gleisi informou que Lupi não interferirá na seleção do novo presidente do INSS, pois Lula decidiu escolher pessoalmente o substituto de Alessandro Stefanutto, demitido na semana passada. Para cada problema complexo, há sempre uma solução simples e errada. No português das ruas, Lula instalou uma gambiarra na pasta da Previdência. O arranjo é desmoralizante e arriscado. Veja o texto completo de Josias de Souza