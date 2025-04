Com a gestão cercada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União, Carlos Lupi apresentou durante audiência na Câmara sua fórmula para acabar com o assalto de entidades sindicais aos aposentados. Não cogita moralizar o controle da folha. Seu plano é deixar a clientela do INSS à própria sorte. Com quase dois anos e meio de atraso, o ministro da Previdência passou a avaliar que "o governo não deveria se manter nessa relação", entre sindicatos e aposentados. "Não vejo uma solução para o INSS ser intermediário nessa relação", disse ele aos deputados. "Se a gente não estanca esse câncer agora, ninguém segura mais."