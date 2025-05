Há três mundos em Brasília: o de Carlos Lupi, o de Lula e o mundo real. No mundo de Lupi, o ministro da Previdência se sente à vontade para dizer em audiência na Câmara que não se julga "responsável institucionalmente" pelo INSS. No mundo de Lula, o presidente da República intervém no INSS ao mesmo tempo em que mantém Lupi no cargo. No mundo real, há uma bagunça que ajuda a explicar a facilidade com que entidades sindicais roubaram R$ 6,3 bilhões dos aposentados. Lula e Lupi se esforçam para caracterizar a fraude contra os aposentados, iniciada em 2019, como parte da ruína de Bolsonaro. Verdade. O problema é que heranças malditas não geram larápios nem obrigam os herdeiros a multiplicar a maldição. Seria demais exigir do atual governo que parasse de se vangloriar por ter dado à luz um inquérito. Pede-se apenas que pare de tratar os brasileiros como bobos, levando a sério os achados da Polícia Federal.