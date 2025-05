Beneficiário de uma impunidade de 33 anos desde que foi escorraçado do Planalto por um impeachment, Fernando Collor permaneceu na cadeia por apenas uma semana. Em pleno feriado do Dia do Trabalhador, Alexandre de Moraes concedeu-lhe uma "prisão domiciliar humanitária". Com Collor arrastando uma tornozeleira eletrônica no conforto do lar, o Brasil perde a última chance de melhorar a qualidade das suas cadeias.

Entre as dúvidas que atormentam o brasileiro, a mais frequente envolve o sistema prisional. Não há consenso sobre se os criminosos de grife vão para a cadeia nos países ricos porque as cadeias são melhores ou se as cadeias são melhores porque a elite as frequenta. O fato é que o Brasil desperdiça sucessivas oportunidades de aprimorar as instalações e os serviços de suas prisões com a qualificação progressiva da população carcerária.