Roubo contra velhinhos coloca ventilador na antessala de 2026 Quando o governo se mobiliza para atrapalhar a tramitação de um requerimento de investigação parlamentar destinada a iluminar os porões do INSS, emite para a sociedade o sinal de que tem algo a esconder. Nesse contexto, pior do que uma CPI, só duas CPIs. O Planalto mal teve tempo de celebrar o bloqueio de uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara e a oposição fez soar neste sábado o bumbo de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso, com a participação de deputados e senadores. Veja o texto completo de Josias de Souza