Com a insanidade em alta, a economia em baixa, o Congresso inerte e o Judiciário desafiado, os Estados Unidos como que perderam o chão. Sob a presidência de uma caricatura imperial, o país vive uma rotina de desenho animado. Nele, Trump é o coiote. No papel de Papa-Léguas, a nação demora a perceber que caminha sobre o vazio. Evita olhar para baixo. Não se dá conta de que pode se esborrachar no chão a qualquer instante. Trump pode ignorar a Constituição. Mas ainda não revogou a lei da gravidade. Os Estados Unidos estão sob ataque. Um ataque inédito, deflagrado desde a Casa Banca. Cada nova declaração de Trump é um míssil que atinge os pilares sobre os quais estão assentados os valores e a prosperidade do país. Na sua penúltima investida, o imperialista laranja disse numa entrevista que não sabe se deve respeito à Constituição americana.