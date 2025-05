Bolsonaro teve alta hospitalar no domingo. Mas continua na UTI da política. Em casa, evolui da dieta líquida para a alimentação pastosa. No Congresso e no Supremo, continua mastigando o pão que lúcifer amassou. Fisicamente, Bolsonaro logo estará livre para voltar ao que os médicos chamaram de "vida normal". Politicamente, até os aliados avaliam que o paciente será condenado à prisão antes do final do ano.