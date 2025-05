PDT esquece as culpas de Lupi e sonega desculpas a aposentados Em retaliação ao expurgo de Carlos Lupi do Ministério da Previdência, a bancada de 17 deputados federais do PDT decidiu deixar o bloco de apoio a Lula na Câmara. O gesto é disparatado, ofensivo e cenográfico. O disparate decorre do fato de que a pose de vítima do PDT destoa da lambança promovida na pasta da Previdência por seu cacique. Sob o nariz de Lupi, foram assaltados mais de R$ 6 bilhões dos aposentados. Veja o texto completo de Josias de Souza