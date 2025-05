Além da divina e providencial ajuda do espírito santo, os 133 cardeais escalados para escolher o novo líder da Igreja Católica precisarão de muito espírito esportivo, pois uma ala da Igreja sairá do conclave irremediavelmente derrotada. O porta-voz do Vaticano esboçou o drama. Disse que os cardeais expressaram "forte preocupação" com as divisões da Igreja nas reuniões que antecederam o fechamento das portas da Capela Sistina. Não deu detalhes. Nem precisava.