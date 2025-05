Após destravar fintechs, Campos Neto vai trabalhar em uma delas Em 1º de julho, ao final de uma quarentena de seis meses, Roberto Campos Neto cruzará a porta giratória que liga Brasília ao mercado financeiro. Na presidência do Banco Central, baixou normas que destravaram o mercado de fintechs. Na iniciativa privada, vai trabalhar na mais vistosa delas, o Nubank. Em Brasília, Campos Neto impulsionou a inovação tecnológica. Implantou o Pix, desenvolvido na gestão do antecessor Ilan Goldfajn. Deflagrou o Open Finance (sistema financeiro aberto) e o Drex (o real digital). Como vice-presidente do Nubank, ele se diz "ansioso" para liderar o desenvolvimento de "produtos e serviços inovadores". Veja o texto completo de Josias de Souza