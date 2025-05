Plano do governo não estanca a sangria de Lula no caso do INSS O governo divulgou nesta quinta-feira um plano para ressarcir os aposentados que foram assaltados por entidades sindicais. Nele, a única coisa que é previsível é que nada é previsível. A sangria política que o escândalo impõe a Lula não foi estancada. Ao contrário, tende a aumentar na proporção direta da elevação do sofrimento das vítimas. Pela estimativa oficial, 9 milhões de aposentados tiveram pedaços de seus benefícios mordidos por entidades sindicais. Em uma semana, os nomes e os valores serão expostos no aplicativo "Meu INSS". Velhinhos humildes, a maioria analfabetos digitais, terão que se conectar à internet para informar se autorizaram os descontos. Os desconectados podem tentar a sorte no telefone 135. Veja o texto completo de Josias de Souza