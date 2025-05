Durou menos de 48 horas a decisão da Câmara de suspender a ação penal que tem como réus o deputado Alexandre Ramagem, Bolsonaro e o alto comando da trama golpista. Aprovada na noite da quarta-feira, a malandragem foi comunicada ao Supremo na quinta. Nesta sexta, formou-se rapidamente numa sessão virtual da Primeira Turma do tribunal maioria para recolocar nos trilhos a ação penal do golpe. A imunidade parlamentar, quando usada para cavar a impunidade, vira um outro nome para vigarice. Quando pessoas sem mandato tentam pegar carona na imunidade alheia, a picaretagem vira formação de quadrilha. Se o crime do qual se deseja escapar é uma tentativa de golpe de Estado, com invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, tem-se a reiteração do ataque à democracia.