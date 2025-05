Guiando-se por sua ignorância natural, Trump usou os recursos da inteligência artificial para exibir-se vestido de papa nas redes sociais e no perfil oficial da Casa Branca. Antes, fez piada com a sucessão de Francisco. "Eu gostaria de ser papa", disse. O Espírito Santo foi malvado na resposta. Cuidou para que fosse eleito na Capela Sistina um Leão de Chicago com rugido latino-americano. O contraponto da Igreja Católica às políticas anti-humanitárias de Washington passa a ser será feito por um conterrâneo sui generis de Trump. Nascido nos Estados Unidos, emigrou para o Peru e naturalizou-se peruano. No discurso inaugural, Leão 14 ignorou o inglês. Ecoou em italiano e espanhol o legado pastoral e social de Francisco. Não será uma cópia do antecessor. Mas o timbre foi de continuidade.