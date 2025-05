Há no Planalto o receio de que o escândalo das aposentadorias reduza para um nível abaixo da estaca zero o esforço para tirar a popularidade de Lula do vermelho. O grosso das vítimas pertence a famílias pobres. Muitas têm na aposentadoria dos seus idosos um fator de estabilidade doméstica. O assalto bilionário contra os aposentados tem tudo para vir a ser um ingrediente tóxico na campanha presidencial do ano que vem. Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira revela que o INSS ficou radioativo nas redes sociais.