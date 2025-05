À espera de 'milagre', Bolsonaro antevê a 'pena de morte' política Bolsonaro consolidou-se como um réu espanado. Em entrevista ao UOL, sua retórica rodopiou a esmo sem esboçar uma defesa crível para atarraxar na ação penal em que sua biografia se encontra enroscada no Supremo. Convidado a explicar por que discutiu com comandantes militares um decreto sobre o Apocalipse —estado de sítio e de defesa— em vez de respeitar o resultado das urnas, Bolsonaro rodopiou a esmo ao redor do mesmo. Repetiu que "não é crime" debater "dispositivos constitucionais". Veja o texto completo de Josias de Souza