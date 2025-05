Boa notícia, afinal. Ao recorrer contra a decisão do Supremo que derrubou 60% da blindagem criminal fornecida ao deputado Alexandre Ramagem, Hugo Motta não promoveu nenhuma elevação no IDC. O Índice de Desmoralização da Câmara continua nos mesmos 100%. Por maioria de votos, a Câmara havia determinado a suspensão da ação penal contra Ramagem e toda a linhagem que lhe faz companhia no "núcleo crucial" da trama golpista. Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo retirou Bolsonaro e seus generais da jogada. E podou as ramas de Ramagem. De uma lista de cinco crimes, sustou apenas dois: deterioração e dano qualificado de patrimônio público.