Já se sabia que o corpo mole de Bolsonaro com os acampamentos que pediam intervenção militar em porta de quartel endureceu o movimento que produziu a "Festa da Selma". As mensagens recolhidas pela Polícia Federal nas nuvens do celular de Mauro Cid mostram que o capitão recusou o papel de "estraga festa" mesmo na hora em que seus devotos quebravam os lustres da democracia e vandalizavam os três Poderes. A defesa sonha em obter no lixão do inquérito sobre a trama golpista material capaz de reciclar o enredo que conduz Bolsonaro à cadeia. Mas os fragmentos recolhidos pelo UOL mostram que as sobras de Mauro Cid não atenuam o drama do ex-chefe. Ao contrário, reforçam o enredo exposto na denúncia da Procuradoria-geral da República.