Juntando-se os diálogos inéditos recolhidos no celular de Mauro Cid com mensagens conhecidas chega-se a um quadro tétrico. O tenente-coronel parece insinuar que as finanças de Michelle Bolsonaro são de vidro. Num dos áudios divulgados agora, a voz de Cid soou assim: "Se dona Michelle tentar entrar pra política, num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja... não suja, mas ela né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra pra acabar com ela."