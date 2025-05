O INSS notificou 9,4 milhões de aposentados a esclarecer se autorizaram entidades sindicais a morder um pedaço dos seus benefícios. Nas primeiras 48 horas, pouco mais de 1 milhão da pessoas responderam à convocação. Quase todas (98,3%) disseram não ter autorizado os descontos. Tornou-se impossível continuar varrendo os aposentados para baixo do tapete. O melado escorre pelas bordas. A semana começou com o Planalto perguntando a meia dúzia de aliados do PSB que ousaram assinar o pedido de CPI mista dos aposentados: "Meus amigos, o que vocês estão fazendo aí dentro desse requerimento?" A semana termina com o PT indagando aos operadores políticos de Lula: "Meus queridos, o que nós estamos fazendo fora das articulações da CPI?"