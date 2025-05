Janja da Silva rebateu nesta segunda-feira as críticas que recebeu por reclamar da plataforma chinesa TikTok em jantar do seu marido com o presidente da China Xi Jinping. Discursando para uma plateia amiga no Ministério dos Direitos Humanos, ela disse: "Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum."

Ninguém deseja uma primeira-dama muda. Tampouco é desejável que a voz da mulher do presidente, quando soar em eventos oficiais, acabe virando arroz de festa. Num governo convencional protocolos existem para ser observados. Janja já tinha virado notícia no ano passado, em evento paralelo à reunião de cúpula do G20, ao mandar Elon Musk, o bilionário da rede X, se autofornicar.