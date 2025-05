O assalto contra os aposentados tornou-se tão disseminado que eliminou até o benefício da dúvida. Não se chega a um escândalo orçado em R$ 6,3 bilhões por acaso. O mais espantoso é que tudo transcorreu dentro das normas. Servidores desonestos colocaram entidades sindicais larápias dentro da folha do INSS porque enxergaram brechas nas regras. As frestas foram aprovadas no Congresso. O roubo tornou-se um empreendimento suprapartidário. Dados recolhidos pela Folha nos arquivos do Congresso revelam que 31 congressistas de 11 partidos apresentaram emendas que ajudaram a afrouxar os controles. A esquerda, especialmente o PT, lidera o ranking. Mas há na lista parlamentares do centrão e do PL. Cavalgando três medidas provisórias editadas por Bolsonaro, tornaram os desvios permanentes.