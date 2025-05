Começa nesta terça-feira o julgamento do "núcleo de ações táticas" da tentativa de golpe de Estado. Nele, há uma dúzia de denunciados. Exceto por um policial federal, todos são oficiais do Exército: dois generais, quatro coronéis e cinco tenentes-coronéis. Devem amagar o mesmo destino de outras 21 pessoas que já tiveram denúncias aceitas pelo Supremo, 12 das quais militares. Com isso, 69,6% do banco de réus da trama golpista vestirá farda. É constrangedor para as Forças Armadas a constatação de que Bolsonaro conseguiu arrastar 23 militares para dentro do seu plano de arruinar a democracia. Pregavam o patriotismo e, simultaneamente, tramavam piorar a pátria