O governo prepara uma troca no comando na Codevasf. A mudança produzirá duas novidades. A novidade ruim é que não há novidade boa. A novidade péssima e que a estatal continuará sendo um ninho de malfeitorias. Lula vai tirar a chave do cofre das mãos do centrão da Câmara para entregá-la ao centrão do Senado. A verba pública continuará saindo pelo ladrão como se fosse dinheiro grátis. A exemplo do INSS, ninho do assalto bilionário contra os aposentados, a Codevasf virou um caso típico de herança maldita do bolsonarismo que o petismo converteu em lambança própria. A diferença é que, na estatal, o dinheiro desviado não vem do bolso dos brasileiros idosos. Sai direto do Tesouro Nacional, por meio de emendas penduradas por parlamentares no Orçamento federal.