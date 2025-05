No depoimento à Polícia Federal, em março do ano passado, o brigadeiro Baptista Júnior tinha fornecido a corda. No testemunho à Primeira Turma do Supremo, nesta quarta-feira, ajeitou o nó na goela de Bolsonaro. Mal começou o devido processo legal e já se pode antever o enforcamento. Falta definir a data da abertura do alçapão. O ex-comandante da Aeronáutica reiterou que Bolsonaro discutiu minuta golpista com os chefes militares. Repetiu que se negou a endossar a virada de mesa. Confirmou que o general Freire Gomes, do Exército, disse a Bolsonaro que teria que prendê-lo se insistisse no plano. Voltou a dizer que o almirante Almir Garnier colocou as tropas da Marinha "à disposição" do capitão.