Ainda está em curso a investigação do assassinato covarde de um jovem casal israelense do lado de fora do Museu Judaico de Washington. Mas o ódio que inspirou o homicida estabelece da pior maneira um vínculo inevitável entre a cena do crime e a Faixa de Gaza. O assassino gritou "Palestina Livre" ao ser preso. Nenhuma causa justifica a morte. Netanyahu se disse "chocado" com a crueldade do assassino. Trump postou que a motivação foi obviamente o "antissemitismo". A prefeita de Washington, Muriel Bowser, disse que "não toleraremos essa violência ou ódio em nossa cidade."