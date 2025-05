Num mundo convencional, indiciados pela Polícia Federal só deveriam ter contato com gabinetes do Supremo dentro de inquéritos e ações penais. Ao pedir socorro a Sérgio Braune, assessor do ministro Dias Toffoli, Mauro Cid percorreu no escurinho do Zap um universo paralelo que raramente é alcançado pela luz do Sol.

Não foi por acaso que Cid escreveu para Braune ao pressentir que seria preso. Nem só de caneladas era feito o relacionamento do Planalto com o Supremo durante a Presidência de Bolsonaro. Dias Toffoli manteve com o capitão uma relação de rara afetividade. Natural que a afeição contaminasse assessores cujas atribuições incluíam o agendamento dos encontros dos seus chefes.