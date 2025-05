Tarcísio de Freitas tornou-se um ser humano estranho. Insiste em dizer que disputará a reeleição em São Paulo. E faz pose de opção presidencial do café da manhã ao jantar. Nesta terça-feira, em artigo publicado na Folha, o governador dedica-se a bater o bumbo do programa "Superação", a sua versão do Bolsa Família. Três dias antes de depor no Supremo como testemunha de defesa de Bolsonaro, Tarcísio se oferece como contraponto de Lula sem citá-lo. Ecoando a principal crítica ao Bolsa Família, anotou que "é preciso, sim, dar o peixe às pessoas que têm fome." Mas "a gente precisa, sim, em seguida, ensiná-las a pescar."