PGR flerta com o risco de dar a Bolsonaro papel de coitadinho Chega um instante em que uma coisa se transforma no seu excesso. Ou no seu oposto. Identificar o instante exato em que uma coisa vira outra coisa nem sempre é fácil. A notícia de que Paulo Gonet cogita pedir o bloqueio das contas de Bolsonaro mostra que o procurador-geral da República precisa abrir os olhos. Na denúncia sobre a trama golpista, Gonet mostrou que sabia o que estava fazendo. A coisa virou ação penal contra Bolsonaro e três dezenas de cúmplices. Com sua campanha por sanções da Casa Branca contra magistrados brasileiro, Eduardo Bolsonaro forneceu material para o inquérito aberto contra ele. Veja o texto completo de Josias de Souza