No Gênesis de Lula, Deus fez a seca para que ele irrigasse o sertão Durante um comício disfarçado de cerimônia oficial, Lula teve um surto messiânico. Deu-se em Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, durante inauguração de uma obra vinculada à transposição do rio São Francisco. Discursando para uma plateia amiga, Lula deu "graças a Deus" por ter descoberto por que a transposição demorou 179 anos para sair do papel. "Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu ia ser presidente da República e ia trazer a água pra cá", declarou, sob aplausos. Veja o texto completo de Josias de Souza