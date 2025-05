STF cutuca big techs para ver se a Casa Branca realmente morde Num instante em que o secretário de estado norte-americano Marco Rubio rosna para Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal como que testa os limites do governo Trump. Marcou para a próxima quarta-feira a continuidade do julgamento sobre a retirada de conteúdo criminoso das plataformas digitais. Suspenso em dezembro do ano passado por um pedido de vista de André Mendonça, o julgamento foi remarcado no mesmo dia em que Rubio anunciou restrições à concessão de vistos para autoridades estrangeiras que impõem suposta "censura" a pessoas e empresas de tecnologia americanas. Veja o texto completo de Josias de Souza