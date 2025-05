Tribunal mostra que problema de Trump é a tirania, não a tarifação Ao travar a política tarifária da Casa Branca, um tribunal federal de comércio dos Estados Unidos levantou um debate de importância histórica. A decisão mostrou que está em jogo não o desejo de Trump de impor tarifas ao mundo, mas a sobrevivência de um sistema que impõe limites ao exercício arbitrário do poder. Sediado em Manhattan, o Tribunal de Comércio Internacional julgou ações movidas por 13 estados americanos e cinco pequenas empresas -de importadora de bebidas a fabricante de instrumentos musicais. A Corte concluiu que Trump violou a lei ao taxar as importações sem autorização do Congresso. Trump já recorrer. Veja o texto completo de Josias de Souza