A caminho de 2026, Tarcísio de Freitas paga um pedágio salgado ao depor como testemunha de defesa de Bolsonaro. Faz isso mesmo sabendo que talvez esteja enfeitando sua biografia com o golpismo a troco de nada, pois o réu ameaça excluí-lo do seu testamento político. Pior do que o bolsonarismo primário é o bolsonarismo inocente do governador de São Paulo Tarcísio, que aceita todas as alegações de Bolsonaro a seu próprio respeito. Na ação penal sobre o golpe, isso inclui concordar com a tese de que tudo o que está na cara não passa de conspiração do sistema contra um democrata injustiçado.