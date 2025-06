Fantasmas do Afeganistão e do Iraque assediam gestão Trump Existe uma fronteira tênue entre a coragem e a imprudência. Trump sabia que fazia uma aposta arriscada ao bombardear instalações nucleares iranianas no final de semana. O risco é proporcional à incapacidade da Casa Branca de antecipar a resposta do adversário. Há dez dias, ao iniciar o lançamento de mísseis sobre Teerã, Israel destruiu a mesa em que os Estados Unidos negociavam limites para a ambição nuclear do Irã. Com a incursão do final de semana, Trump disse ter aniquilado na marra uma infraestrutura atômica que a diplomacia não foi capaz de deter. Veja o texto completo de Josias de Souza