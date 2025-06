Mauro Cid saiu da acareação com o general Braga Netto menor do que entrou. Sem alarde, discute-se nos bastidores do Supremo a hipótese de redução ou até eliminação do prêmio judicial reivindicado pelo ajudante de ordens de Bolsonaro por sua colaboração no caso da tentativa de golpe. Ao proibir a transmissão e até a gravação do confronto de versões, Alexandre de Moraes sonegou à plateia a coreografia do encolhimento. Considerando-se o teor da ata, a dignidade exibida pelo delator em certas passagens caberia numa caixa de fósforos.