Trump se autoconverteu de imperador em bedel da trégua que obteve à força. Postou de madrugada: "O cessar-fogo está em vigor. Por favor, não o viole!". Ao nascer do Sol, Israel e Irã já hostilizavam um ao outro. O gabinete de Netanyahu acusou o Irã de violar o cessar-fogo. Anunciou que Israel "responderá com força". Teerã negou ter disparado novos mísseis. Bateu o bumbo do contra-ataque. Trump marchou para as redes. Tratou a guerra no Oriente Médio como uma briga de pátio de colégio. Primeiro, ralhou com Israel: "Não lancem essas bombas. Tragam seus pilotos para casa, agora!" Depois, fez beicinho: "Eu não estou feliz com o Irã, não estou feliz com Israel".