Com luzes acesas, a elite leva pau em exame de consciência Ao contrário do que se diz, dinheiro pode comprar até felicidade. Mas não corrige déficits de consciência. Por isso, 858 estudantes milionários de Santa Catarina frequentam universidades privadas como bolsistas pobres de um programa educacional do Estado. Farejado pelo tribunal de contas, o caso reforça a percepção de que parte da elite brasileira avalia que o pior tipo de corrupção é a dos outros. Suspeita-se que mais de R$ 300 milhões do programa catarinense tenham escorrido pelo ladrão. Um caso de polícia. Veja o texto completo de Josias de Souza