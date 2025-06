Lula corre para devolver antes de CPI o dinheiro dos aposentados A impopularidade produz nos governantes uma pressão por resultados. A pressão conduz à pressa. Em guerra contra o relógio, Lula pressiona sua equipe para acelerar a devolução dos bilhões roubados dos aposentados na folha do INSS. Nesta terça, em audiência de conciliação no Supremo, o governo propôs um calendário. Os reembolsos seriam feitos em lotes quinzenais, a começar em 24 de julho. No primeiro lote, seriam integralmente ressarcidos 1,5 milhão de aposentados. Veja o texto completo de Josias de Souza