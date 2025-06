Até a noite da quarta-feira, Lula acalentava a superstição de que dispunha de uma base de apoio no Congresso. Sua crença virou fumaça. Nas votações que revogaram o aumento do imposto sobre operações financeira, o IOF, Lula se deu conta de que o bloco de aliados do governo no Legislativo é majoritariamente feito de adversários. No calor da maior derrota legislativa do seu terceiro mandato, Lula ameaçou partir para a briga. Enrolou-se na bandeira da justiça tributária. "Vamos partir para a luta política", disse a auxiliares. Encantou-se com uma imagem construída por Fernando Haddad ao comparar o Brasil a um prédio residencial.