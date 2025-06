Os deuses das arcas públicas conspiraram para oferecer aos brasileiros, nesta sexta-feira, um valioso espetáculo em três atos. No primeiro, a Polícia Federal encontrou maços de dinheiro dentro de um guarda-roupas. Deu-se numa batida policial realizada no âmbito de inquérito sobre roubo de emendas parlamentares. Dois prefeitos baianos foram afastados. Um deputado teve o sigilo telefônico quebrado. Noutro ato, ganhou o noticiário a informação de que o governo liberou em três dias, entre segunda e quarta-feira, mais de R$ 1 bilhão em emendas. Os cofres foram abertos a toque de caixa. A despeito disso, o Congresso humilhou Lula com a revogação do aumento do IOF.