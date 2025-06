Dois grupos rodeiam o gabinete presidencial desde que o governo foi humilhado no Congresso na noite da quarta-feira. A ala do "vai ou racha" defende que Lula parta para a briga. A turma do "deixa disso" tenta amenizar a irritação com palavras sensatas e pedidos de calma. No calor da derrota, Lula pintou-se para a guerra. Enrolado na bandeira da "justiça tributária", falou em deflagrar uma "luta política". Esboçou um embate do tipo ricos contra pobres. No gogó, dava como certo o recurso ao Supremo.